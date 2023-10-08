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Путин указал на важность обеспечения комфортной жизни в селах

Путин пообещал делать все для обеспечения комфортной жизни в селах

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что власти страны продолжат делать все для обеспечения комфортной жизни в селах. Видеообращение российского лидера по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности опубликовано на сайте Кремля.

«Мы продолжим укреплять социальную сферу села, включая систему здравоохранения, образования и культуры», — сказал президент России.

Путин подчеркнул, что власти сделают все для обеспечения комфортной жизни на селе и создания условий для самореализации граждан.

В своем обращении российский лидер также указал, что российский агропромышленный комплекс всегда славился профессионалами, а их труд пользуется почетом и уважением. Он добавил, что сегодня перед отраслью стоят амбициозные задачи, которые будут решены.

7 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин в свой день рождения провел ряд телефонных переговоров с главами нескольких государств СНГ.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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