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Боррель обсудил с главами МИД арабских стран нападение ХАМАС на Израиль

Боррель обсудил ситуацию в Израиле с главами МИД Египта, Иордании и Аравии

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Global Look Press

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель обсудил с главами МИД ряда арабских стран нападение боевиков ХАМАС на Израиль. Об этом он написал в социальной сети X (бывший Twitter).

По словам дипломата, он переговорил с главой МИД Египта Самехом Шукри, главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади, а также главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом. Кроме того, состоялся разговор с представителями Лиги арабских государств.

До этого Боррель заявил, что в ЕС однозначно осуждают действия ХАМАС. Он призвал прекратить «это ужасное насилие».

А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добавила в той же соцсети, что у Израиля есть право защищаться от подобных «отвратительных нападений».

Армия Израиля 7 октября сообщила о проникновении в страну палестинских боевиков и объявила о начале «контртеррористической операции» «Железные мечи». С утра 7 октября израильская территория находится под обстрелом, премьер-министр Биньямин Нетаньяху выехал в Тель-Авив, где на фоне происходящего отменены все мероприятия. Министр обороны страны Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС объявило Израиль войну и сообщил о вызове резервистов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что одна из ракет сектора Газа попала в жилой дом в центре Тель-Авива.

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Война в Израиле
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