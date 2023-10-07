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Собянин поздравил Путина с днем рождения

Собянин: Россия победит, так как ею руководит любящий страну человек

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин в поздравлении президента РФ Владимира Путина с днем рождения отметил, что Россия обязательно победит, потому что у руля государства стоит любящий страну человек. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня мы обязательно победим, потому что у руля нашего государства стоит уверенный, опытный, мужественный и любящий страну человек», — отметил столичный градоначальник.

Собянин подчеркнул, что под руководством Путина страна и ее столица преодолели множество вызовов.

Мэр столицы пожелал президенту крепкого здоровья и неиссякаемых сил в служении Отечеству.

Владимиру Путину исполнился 71 год. По традиции он проводит день рождения на рабочем месте. Его поздравили главы нескольких стран СНГ — в частности, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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