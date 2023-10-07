Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Песков рассказал, какие мероприятия Путин провел в свой день рождения

Песков: главы стран СНГ поздравили Путина с днем рождения

close
100%
kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин в свой день рождения, который проводит на рабочем месте, провел ряд телефонных переговоров с главами нескольких государств СНГ.

Песков сообщил, что руководители этих стран поздравили Владимира Путина с днем рождения.

Он также отметил, что скоро поступит соответствующее сообщение от Кремля.

Российского лидера с днем рождения уже поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил, что жизненный путь Владимира Путина является «ярким и убедительным примером беззаветного служения Отечеству».

Также российского лидера с праздником поздравил азербайджанский коллега Ильхам Алиев.

Сообщалось, что в этот день Путин даст старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан.

7 октября российскому лидеру исполнился 71 год.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий