Песков рассказал, какие мероприятия Путин провел в свой день рождения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин в свой день рождения, который проводит на рабочем месте, провел ряд телефонных переговоров с главами нескольких государств СНГ.

Песков сообщил, что руководители этих стран поздравили Владимира Путина с днем рождения.

Он также отметил, что скоро поступит соответствующее сообщение от Кремля.

Российского лидера с днем рождения уже поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил, что жизненный путь Владимира Путина является «ярким и убедительным примером беззаветного служения Отечеству».

Также российского лидера с праздником поздравил азербайджанский коллега Ильхам Алиев.

Сообщалось, что в этот день Путин даст старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан.

7 октября российскому лидеру исполнился 71 год.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».