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У Путина и Лукашенко состоялся телефонный разговор

Лукашенко поздравил Путина с днем рождения и обсудил сотрудничество государств

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BelTA/Reuters

У белорусского главы Александра Лукашенко состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте агентства БеЛТА.

Во время беседы Лукашенко поздравил российского коллегу с днем рождения.

«Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили наиболее актуальные вопросы и повестку на ближайшую перспективу, график предстоящих контактов», — пояснили в аппарате белорусского лидера.

Также стало известно, что планируемая встреча лидеров Белоруссии и России ожидается в рамках заседания Совета глав государств СНГ. Мероприятие пройдет 13 октября в Бишкеке.

До этого Лукашенко заявил о договоренности с Путиным о двух крупных совместных проектах. Президент Белоруссии поделился планами во время встречи в Минске с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

Ранее Лукашенко попросил не делать из него героя.

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