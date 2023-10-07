Президент ФРГ обеспокоился возможным прекращением помощи Киеву со стороны США

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что обеспокоен возможным прекращением дальнейшей помощи Киеву со стороны Вашингтона из-за паралича работы конгресса США. Об этом он заявил во время визита в Вашингтон на переговоры с лидером Соединенных Штатов Джо Байденом, передает Der Spiegel.

«Я один из многих в Германии, кто наблюдает за этим не только с интересом, но и с беспокойством», – заявил Штайнмайер.

Он подчеркнул, что во время визита прочувствовал «политическую напряженность», которая присутствует в Вашингтоне на сегодняшний день. Штайнмайер выразил надежду, что политическим силам США удастся договориться.

Ранее Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе поездки в Вашингтон также встретился с директором ЦРУ США Уильямом Бернсом.

До этого Байден пообещал, что помощь союзникам Соединенных Штатов и Украине не закончится.

Также агентство Reuters, со ссылкой на источники, сообщало, что Вашингтон 11 октября планирует объявить о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $200 млн.

Ранее в конгрессе потребовали от Байдена прояснить стратегию США по Украине.