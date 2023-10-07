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Глава ДНР поздравил Путина с праздником

Глава ДНР Пушилин поздравил российского президента Путина с днем рождения

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Александр Сухов/РИА Новости

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, напомнив о важных задачах и достижениях на посту главы государства. Об этом сообщается в Telegram-канале Пушилина.

«Для всех нас вы являетесь бесспорным лидером, ведущим Россию вперед. Вы скрепляете общество фундаментальными ценностями – патриотизмом, верностью Родине, святым исполнением долга, следованием нравственным идеалам...», — подчеркнул глава ДНР.

По словам Пушилина, благодаря Путину удается укрепить институт семьи, милосердия, справедливости и взаимопомощи среди россиян.

«Донбасс как часть большой страны живет уже по российским законам и стандартам, получив огромный импульс, широкие возможности для развития», — обратил внимание глава республики.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Путина с днем рождения.

В прошлом году Государственная дума приняла законы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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