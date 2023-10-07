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Американский журналист сделал один вывод после посещения России

Журналист из США Хинкл: россияне своим патриотизмом напоминают американцев

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Leonhard Foeger/Reuters

Американский журналист Джексон Хинкл выразил мнение, что патриотизм среднего россиянина напоминает сильную волю патриотов США. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter), комментируя свою поездку в РФ.

«Глубоко патриотические и традиционные взгляды среднего россиянина напоминают мне о сильной воле патриотов в нашей американской глубинке», — заявил Хинкл.

По его словам, это «самый главный вывод», который он сделал из своего пребывания в России.

Журналист также осудил стремление либеральной элиты Запада воздвигнуть между народами двух стран «стену недоверия». Она назвал ее искусственной. Кроме того, этой стены реально не существует, считает Хинкл.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер сказал, что российские военные понимают, за что они сражаются.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что людей в стране объединяют патриотизм и нравственные ценности.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл понятие патриотизма.

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