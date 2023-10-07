В США полиция назвала инцидент с автомобилем кандидата в президенты ДТП

Полиция американского штата Айова установила, что машину кандидата в президенты США Вивека Рамасвами никто не атаковал. Она назвала произошедшее случайным ДТП, передает РИА Новости, ссылаясь на заявление полиции.

«В социальных сетях сообщалось, что два человека намеренно врезались в машину Рамасвами и скрылись с места происшествия. Наше расследование не нашло доказательств, подтверждающих это», — сказано в сообщении полиции.

По информации правоохранителей, виновница аварии не принимала участие в протесте, а обедала в ресторане неподалеку. ДТП случилось из-за ее неосмотрительности, она врезалась в машину из кортежа, когда сдавала задом с парковки.

«Она не знала, в кого врезалась, она сделала это ненамеренно, она не уезжала с места ДТП», — говорится в заявлении полиции.

Данный инцидент произошел в штате Айова, где Рамасвами приехал на встречу с избирателями и столкнулся с недовольными его предвыборными предложениями.

До этого экс-постпред США при ООН, кандидат в президенты от Республиканской партии Никки Хейли высмеяла конкурента на пост главы государства Вивека Рамасвами за использование социальной сети TikTok.

Ранее кандидат в президенты США обвинил Байдена в поддержке цензуры.