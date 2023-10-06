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В сети появилось видео награждения Адама Кадырова

BRIEF опубликовал видео награждения Адама Кадырова звездой Героя Чечни

В сети появилась видеозапись награждения 15-летнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама звездой Героя республики. Видео опубликовал Telegram-канал BRIEF.

На видеозаписи видно, как награду подростку вручает отец.

До этого депутат Государственной думы, Герой России Адам Делимханов в своем Telegram-канале поздравил племянника с присвоением звания Героя Чечни.

По словам Делимханова, подросток смог выучить главную книгу мусульман Коран наизусть, став Хафизом — хранителем Корана.

Депутат убежден, что Кадыров-младший принесет колоссальную пользу своей родине и народу, а также будет служить интересам России.

До этого полиция начала проверку после избиения Адамом Кадыровым сидевшего в СИЗО за поджог Корана Никиты Журавеля. Позднее МВД отказало в возбуждении дела.

Ранее Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает Никиту Журавеля.

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