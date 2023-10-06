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Президент Германии встретится в Вашингтоне с директором ЦРУ

Штайнмайер встретится с директором ЦРУ Бернсом

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Global Look Press

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе поездки в Вашингтон встретится с директором ЦРУ США Уильямом Бернсом, передает Reuters.

Встреча произойдет в ходе поездки главы ФРГ на переговоры с президентом США Джо Байденом.

Ранее сообщалось, что включение директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса в число членов президентского кабинета в США указывает на важность его роли в проведении американской внешней политики и поддержании контактов между Вашингтоном и российской стороной. Данное решение президента США Джо Байдена отражает то, что Бернс играет основную роль, проводя внешнюю политику Белого дома и передавая России сообщения, отмечается в публикации.

Подобный шаг не даст главе ЦРУ новых полномочий, но может указывать на то, каким влиянием он обладает в администрации Байдена, а также будет воспринят «как победа ЦРУ», говорится в тексте.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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