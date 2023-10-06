Странам ЕС приходится принимать нелегалов из-за «диктата» Брюсселя и Берлина

Многие страны Европейского союза не хотят соглашаться на принудительную релокацию нелегальных мигрантов. Однако многие боятся «диктата» Брюсселя и Берлина. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Гранаде, где проходит саммит Европейского политического сообщества, пишет РИА Новости.

«Европа встала перед принципиальным выбором – согласиться на массовую нелегальную миграцию или нет. Польша выражает этому решительное вето», — заявил польский премьер.

Он отметил, что о своей позиции сообщил своим коллегам ранее. Причем многие, по его словам, его поддержали.

«Они боятся диктата, который идет из Брюсселя и из Берлина. Мы этого диктата не боимся», — заключил Моравецкий.

До этого замглавы Министерства внутренних дел и администрации Польши Мачей Вонсик рассказал, что нелегальные мигранты в Польше притворяются беженцами, чтобы попасть в Германию, тем самым обманывая «глупую Европу». Дело в том, что многие, кто пытается пересечь польско-белорусскую границу, не ищут убежища в Польше. Эти люди заявляют, что ищут международной защиты в стране, но далее направляются в Германию, минуя центры содержания беженцев.

Со свой стороны Польша закрыла свободный проезд через границу со Словакией. Причиной этих мер глава польского МВД Мариуш Каминьский назвал как раз рост числа нелегальных мигрантов на так называемом балканском маршруте.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.