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Путин заявил, что число его друзей в Германии растет

Путин: у меня остались друзья в Германии

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что у него остаются друзья в Германии, и более того, их количество даже растет благодаря тем, кто «преследует интересы своего народа».

«Вы знаете, дело не в том, остались ли у меня друзья в Германии, хотя у меня там есть друзья, и количество их растет, как ни покажется странным», — ответил Путин на соответствующий вопрос от модератора, директора клуба «Валдай» по научной работе Федора Лукьянова.

По словам президента, число друзей в Германии увеличивается благодаря тем.ю кто преследует интересы своего народа и не хочет обслуживать чужие.

Ранее глава государства ответил на вопрос немецкого журналиста, главного редактора издания Junge Welt Штефана Хута о том, почему европейские антифашисты не поддерживают Россию, зато ее поддерживает крайне правая партия «АдГ». Президент подчеркнул, что Россия, поддерживая контакты с европейскими правыми партиями, осуждает все проявления фашизма и нацизма.

До этого Путин заявил, что Россия перестанет существовать в случае, если страна не будет суверенной.

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