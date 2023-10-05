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Путин ответил, почему европейские антифашисты не поддерживают Россию

Путин: все профашистское и пронацистское нами, безусловно, осуждается

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос немецкого журналиста, главного редактора Junge Welt Штефана Хута о том, почему европейские антифашисты не поддерживают РФ, зато ее поддерживает крайне правая партия «Альтернатива для Германии», при том что Москва говорит о том, что занимается денацификацией на Украине.

Мы только сейчас обсуждали ситуацию, которая сложилась в парламенте Канады, когда президент Украины стоял и аплодировал нацисту, убивавшему евреев, русских и поляков. Это разве не признак того, что на Украине сложилась система, которую мы вправе называть пронацистской? <...> Все профашистское и пронацистское нами, безусловно, осуждается. Все, что лишено этих признаков, ..., нами поддерживается. Насколько мне известно, совершено покушение на одного из лидеров «Альтернативы для Германии»... Это говорит о чем? О том, что представители этой партии пользуются нацистскими методами, или что эти нацистские методы используются против них?» — задал вопрос Путин.

Таким образом Россия, поддерживая контакты с правыми партиями Европы, осуждает все проявления нацизма и фашизма, подчеркнул президент РФ.

«Что касается антифашистских сил, мы всегда с ними вместе, знаем их позицию в отношении России, мы им благодарны за эту позицию и, безусловно, поддерживаем ее. Все, что направлено на возрождение... отношений между нами, должно быть поддержано», —подчеркнул он.

В ходе этого же выступления президент отметил, что бывший спикер парламента Канады Энтони Рота является идиотом и негодяем. Так он прокомментировал присутствие нациста Ярослава Хунки в парламенте страны.

Ранее глава государства заявил, что Россия перестанет существовать в случае, если не будет суверенной.

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