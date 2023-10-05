Евросоюз продолжает готовить санкции против алмазов России

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз готовит санкции против российских алмазов, которые будут работать со следующего года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы продолжим поддерживать Украину военной, политической и финансовой помощью. Мы продолжим оказывать давление на Россию. Сейчас мы совместно с G7 прилагаем усилия, чтобы ввести санкции против алмазов России, начиная со следующего года», — сказал Мишель.

Ранее сообщалось, что полный запрет на поставки российских алмазов может нанести серьезный ущерб мировому рынку драгоценных камней. По мнению аналитика Леонида Хазанова, опрошенного изданием, такие санкции способны «разрушить до основания» отрасль, поскольку заменить Россию как крупнейшего производителя попросту нечем.

В 2022 году в РФ было добыто 43,2 млн карат алмазов — больше, чем во всех остальных ключевых странах-производителях вместе взятых. По словам Хазанова, ни у одной другой страны нет возможности быстро нарастить добычу алмазов.

Санкции против российских алмазов грозят массовыми увольнениями в смежных отраслях по всему миру — среди огранщиков, ювелиров, производителей инструментов и других работников. Кроме того, они могут привести к росту цен на алмазы на 10-20%.

Ранее Bloomberg раскрыл детали 12-го пакета санкций ЕС.