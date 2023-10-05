Пашинян переговорил с Зеленским на саммите в Гранаде

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским в ходе третьего форума Европейского политического сообщества, который проходит в испанской Гранаде, пишет 24News. По информации портала, стороны провели короткий разговор в кулуарах саммита.

«Возглавляемая Пашиняном делегация отправилась в Гранаду для участия в саммите Европейского политического сообщества, в состав армянской делегации также входят министр иностранных дел и секретарь Совета безопасности», — говорится в материале.

Как отмечает 24News, Пашинян приехал в Гранаду, в частности, для встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при посредничестве Евросоюза, но азербайджанский лидер не приехал на мероприятие. Портал подчеркивает, что срыв связывают с отказом Брюсселя от подключения к встрече главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее в Москве назвали неприемлемыми заявления Пашиняна о России.