Глава ЕП пригласила Пашиняна выступить на пленарной сессии в Страсбурге

Глава Европарламента (ЕП) Роберта Метсола на полях саммита Европейского политического сообщества сообщила, что пригласила премьер-министра Армении Никола Пашиняна выступить на пленарной сессии ЕП в Страсбурге, передает ТАСС.

«Я встретилась с премьер-министром Николом Пашиняном сегодня в Гранаде и пригласила его выступить на пленарной сессии Европарламента», — сказала она.

До этого сообщалось, что лидеры Армении, Германии, Франции и Евросовета проведут встречу в испанской Гранаде даже несмотря на отсутствие Азербайджана.

Встреча планировалась в пятистороннем формате, однако президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался участвовать в ней.

По информации британской газеты The Financial Times, лидеры ЕС намеревались в Гранаде пригрозить Ильхаму Алиеву принятием контрмер, если ситуация в Нагорном Карабахе будет ухудшаться.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.