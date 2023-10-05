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Эксперты заявили о планах ВСУ «отметить годовщину» удара по Крымскому мосту

Политолог Батурин: ВСУ хотят снова ударить по Крымскому мосту 8 октября

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Alexey Pavlishak/Reuters

Вооруженные силы Украины намерены снова нанести удар по Крымскому мосту, «отметив» таким образом «годовщину» прошлогоднего теракта, считает крымский политолог Денис Батурин. В беседе с Tsargrad.tv он предположил, что попытка теракта запланирована на 8 октября.

Батурин напомнил слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Крымский мост является для Украины военной целью. По этой причине, по его мнению, велика вероятность повторного удара по объекту в ту же дату, что в прошлом году.

«Безусловно, Киев попытается каким-либо образом «отметить» эту годовщину, — убежден политолог. — Крым в покое не оставят. Крым избран точкой приложения. Поэтому да. Вероятность, что украинцы попытаются «отметить» каким-либо образом эту дату, существует».

Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. В России ЧП назвали терактом, направленным на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры. Зеленский заявил, что Крымский мост для его страны является «целью, которая должна быть нейтрализована».

При этом недавно глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов также заявил, что ВСУ продолжат наносить удары по Крымскому мосту.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что полностью открыть движение по Крымскому мосту планируется к 1 ноября. Он напомнил, что левая часть моста открылась для транспорта с опережением сроков.

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