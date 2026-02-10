Размер шрифта
Макрон предложил европейским лидерам возобновить диалог с РФ

Макрон: новую архитектуру безопасности Европы необходимо строить вместе с РФ
Philippe Magoni/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предложил некоторым европейским лидерам возобновить диалог с Россией. Об этом он сказал в интервью европейским СМИ, в том числе испанской газете газете El País.

По его словам, диалог с РФ необходим, но европейцам нельзя быть наивными, нельзя допустить давления на Украину и быть зависимыми от третьих лиц в этой дискуссии.

Французский лидер добавил, что новую архитектуру безопасности в Европе придется выстраивать вместе с Россией по завершении конфликта на Украине.

В феврале СМИ сообщили, что советник Макрона «незаметно» посетил российскую столицу на фоне трехсторонних переговоров РФ, США и Украины. Чиновник в Москве мог встретиться с помощником главы государства Юрием Ушаковым.

Как рассказали журналисты ТАСС, Макрон планирует созвониться с президентом РФ Владимиром Путиным и «нацелен на результат». Тем временем в Эстонии и Латвии поддержали идею о возобновлении диалога с Кремлем. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт объяснил, почему Париж задумался о развороте в сторону Москвы.
 
