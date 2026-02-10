Размер шрифта
В Московской области силовики «накрыли» подпольное производство жидкости для вейпов

В Подмосковье из цеха по производству жидкости для вейпов изъяли товара на млрд
Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Московской области правоохранители ликвидировали работу нелегального цеха по производству жидкости для вейпов. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в мессенджере Max.

«В ходе 20 обысков по адресам проживания задержанных, а также в складских и офисных помещениях в Московском регионе обнаружены четыре производственные линии, 600 тысяч флаконов многоразовых парогенераторов, тара, различные компоненты для приготовления жидкости для вейпов, а также более двух миллионов рублей и около $400 тысяч», — написала она.

Общая стоимость изъятой полицейскими продукции — около миллиарда рублей, отметила Волк.

Представитель ведомства также рассказала, что цех работал круглосуточно, выпуская до 75 тысяч единиц товара за смену. Готовый товар сразу отправляли в регионы или отгружали на склады, заключила Волк.

В январе этого года в Ленинградской области пресекли незаконное производство алкоголя. Подпольный цех был оборудован в нежилом помещении в одном из поселков Гатчинского района. Там обнаружили конвейерные ленты, с помощью которых спиртосодержащая жидкость разливалась в пятилитровые бутылки. На них злоумышленники клеили этикетки с названием известного бренда спиртных напитков

Ранее россиянам объяснили, как не купить газировку со спиртом вместо шампанского.
 
