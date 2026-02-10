«Он даже кого-то не узнал»: 90-летний Ливанов начал терять память

У народного артиста РСФСР Василия Ливанова наблюдаются нарушения памяти. Об этом сообщила изданию «Абзац» экс-невестка актера Екатерина.

Екатерина выяснила в разговоре с сыном 90-летнего Ливанова Борисом, что советский актер периодически не узнает людей, частично утратил воспоминания о недавних событиях, в то время как воспоминания молодости остаются более четкими.

«Он даже как-то кого-то не узнал. По-моему, это называется деменция. В молодости себя помнит, а последние годы — нет. То, что он снимал «Медного всадника» (фильм 2019 года), вообще не помнит, как оказалось», — рассказала Ливанова.

По словам бывшей невестки, большую часть времени звезда советского «Шерлока Холмса» проводит дома, сидя перед телевизором, и не выходит на улицу. Сын Борис связывает состояние здоровья родителя с преклонным возрастом и комплексом заболеваний.

Василий Ливанов родился 19 июля 1935 года. За свою творческую карьеру он снялся в более чем в 40 фильмах, включая «Коллеги», «Звезду пленительного счастья», «Ярославну, королеву Франции». Мировую известность ему принесла роль Шерлока Холмса в знаменитом телецикле 1979–1986 годов.

