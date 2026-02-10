Размер шрифта
Макрон прокомментировал планы Трампа насчет ЕС

Макон: Трамп хочет «расчленить» ЕС
Yoan Valat/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Financial Times заявил, что его американский коллега Дональд Трамп хочет «расчленить ЕС».

По словам Макрона, действующая администрация США — «открыто анти-европейская», «проявляет презрение» в отношении Евросоюза и «желает его расчленения».

«Если в отношении нас открыто проявляют агрессию, я думаю, что мы не должны склонять голову или пытаться достичь соглашения», — отметил Макрон.

Он добавил, что Евросоюз придерживалась подобной стратегии месяцами, но она не работает.

Накануне журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев, комментируя тайный визит представителя Франции в РФ, заявил, что Париж трезво оценил ситуацию в мире, поняв, что вражда с Москвой становится все менее и менее выгодной.

Он отметил, что во Франции, во-первых, уже поняли, что Европа и США — уже официально не друзья. А во-вторых, в Париже отдают отчет, что главной в Европе в вопросе противостояния с Россией назначили Германию.

Ранее эксперт оценил «челночную дипломатию» Парижа в отношении Москвы.
 
