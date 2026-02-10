Фон дер Ляйен изменила позицию по вопросу разведки против России

Глава Еврокомисси Урсула фон дер Ляйен смягчила свои требования об усилении контроля над разведывательной информацией в ЕС. Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех чиновников ЕС.

Источники рассказали Politico, что Еврокомиссия уменьшит свои амбиции в отношении разведывательного подразделения, которое будет заниматься вопросами безопасности. Чиновники отметили, что по большей части работу по обмену разведывательной информации возложат на центр INTCEN Европейской службы внешних связей (EEAS), и это позволит Каллас сохранить больший контроль над разведкой.

Politico отмечает, что создание центра поможет «улучшить процесс принятия решений» в ЕС, и несколько должностных лиц получат возможность использовать и оценивать разведывательную информацию стран-членов объединения.

Еврокомиссия заявила о намерении создать внутреннее подразделение для сбора разведывательной информации по всей Европе еще в ноябре 2025 года. Это предполагается сделать для защиты блока от российских цифровых атак и саботажа, отмечает издание.

«Европа стремится активизировать обмен информацией между национальными разведывательными агентствами, поскольку отношения с Вашингтоном по вопросам обмена разведывательной информацией ухудшаются, и ЕС прилагает все больше усилий для противодействия гибридным атакам со стороны России — от дезинформационных кампаний до хакерских атак и саботажа», — пишет Politico.

При этом издание отмечает, что в последние годы ЕС пытался расширить обмен разведывательной информацией, однако национальные правительства все еще опасаются предоставлять союзу «значительный контроль» над конфиденциальной и секретной информацией.

Автором инициативы по созданию разведывательного органа выступила Урсула фон дер Ляйен. Газета The Guardian отмечала, что участие в проекте не будет обязательным для стран-членов ЕС.

В январе 2026 года СМИ сообщали о плохих отношениях между фон дер Ляцен и Каей Каллас. Каллас отмечала, что разногласия с фон дер Ляйен возникли из-а конфликта между ведомствами.

Ранее в ЕС задумались о дополнительном финансировании обороны.