Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Посол МИД РФ назвал цель покушения на генерал-лейтенанта Алексеева

Мирошник: цель покушения на генерала Алексеева заключалась в срыве переговоров
Алексей Никольский/РИА Новости

Нападение на генерал-лейтенанта министерства обороны РФ Владимира Алексеева было совершено с целью повлиять на переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник.

«В данный момент необходимости, кроме попыток сорвать переговоры [по Украине] или повлиять на настроения, в покушении на <...> Алексеева не было. Это абсолютно спланированный акт, причем я уверен, что о нем знали те европейские партнеры и спонсоры, которые направляют и [украинского лидера Владимира] Зеленского, и его боевиков», — отметил дипломат.

По его словам, Киев готов осуществлять все возможные действия, лишь бы достичь своих политических целей.

Покушение на Алексеева было совершено утром 6 февраля в Москве. Злоумышленник три раза выстрелил генерал-лейтенанту в спину, когда он вышел из своей квартиры. После этого нападавший скрылся с места преступления, а соседи вызвали скорую помощь. Высокопоставленного военнослужащего доставили в больницу в тяжелом состоянии; к текущему моменту он пришел в сознание.

8 февраля сотрудники Федеральной службы безопасности России при содействии Объединенных Арабских Эмиратов экстрадировали исполнителя покушения — 66-летнего Любомира Корбу — в РФ. Изначально мужчину задержали в Дубае. Также в Москве взяли под стражу пособника злоумышленника — 67-летнего Виктора Васина. Еще одна сообщница успела скрыться на Украине. Как сообщили несколько Telegram-каналов, преступники арендовали квартиру в доме сотрудника Минобороны и около месяца следили за ним. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Корба рассказал, сколько ему обещали заплатить в случае успешного покушения на Алексеева.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!