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Президент Словакии выступила против военной помощи Украине

Президент Словакии Чапутова выступила против нового пакета военной помощи Киеву

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против предоставления нового пакета военной помощи Украине сразу после парламентских выборов, на которых победила партия Smer бывшего премьер-министра Роберта Фицо. Об этом сообщает портал Dennik N.

Издание отмечает, что Министерство обороны Словакии должно было направить Киеву очередной пакет военной помощи, который был утвержден прежним правительством, однако Чапутова не утвердила это решение, подчеркнув, что необходимо «уважать результаты демократических выборов», и призвав дождаться формирования новой коалиции.

Партия Smer-SD обещала избирателям «не давать Украине ни одного патрона». Президент Словакии считает, что игнорирование позиции Smer-SD, как и других партий, «могло бы создать досадный прецедент на будущее».

До этого победивший на выборах в Словакии Роберт Фицо заявлял, что его партия Smer рискует быть исключенной из Европарламента (из Партии европейских социалистов (PES) из-за антиукраинской позиции.

Ранее сообщалось, что Украина лишилась поддержки Польши и Словакии.

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