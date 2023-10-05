На Украине заверили, что радикализма к жителям перешедших к РФ регионов не будет

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что радикализма в отношении людей, «живущих на украинских территориях, которые сейчас находятся под контролем РФ» (регионы, перешедшие в состав РФ. — Прим. ред.), не будет. Его слова приводит украинское издание Klymenko Time.

По его словам, главное сейчас для этих людей — сберечь свои жизни, потому что они обязательно понадобятся Украине для развития территорий.

«Даже если человек возьмет какую-то «писульку», мы потом будем анализировать обстоятельства и почему это было сделано. Никакого радикализма не будет, так как некоторые люди начинают бояться, что придут какие-то «фашисты» и будут разбираться», — сказал Данилов в эфире телеканала.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

В конце сентября Данилов заявлял, что каждый житель Украины должен иметь в доме пулемет.

До этого Данилов высказывал мнение, что промедление или отказ от передачи Киеву западного вооружения ведет к поощрению Кремля к продолжению конфликта.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.