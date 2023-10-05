В России может появиться новый реестр нежелательных НКО

В России предложили создать реестр иностранных некоммерческих организаций, ведущих деструктивную деятельность против страны и ее граждан, но не имеющих подразделений на территории РФ. С такой инициативой выступили Комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики столичного отделения Ассоциации юристов России (АЮР) и представители российских IT-ассоциаций, сообщает ТАСС.

Согласно документу, в перечень могут войти организации, представляющие угрозу безопасности и суверенитету Российской Федерации, что, в свою очередь, поможет снизить риски потенциального уголовного преследования для разработчиков компьютерного софта на платформах Linux и PostgreSQL.

В нем также указывается, что участие граждан РФ в деятельности НКО, сведения о которой в реестре отсутствуют, не должно быть уголовно или административно наказуемо. Помимо того, авторы идеи предложили прописать четкие критерии определения деструктивности деятельности подобных организаций и определить степени предполагаемого ущерба, наносимого той или иной НКО.

Соответствующее предложение направлено в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

В июне сообщалось, что Федеральный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций планируют создать в России к 2025 году.

Ранее в Госдуме предупредили об отдельной «армии» в РФ, работающей на подрыв страны.