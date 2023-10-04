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Премьер Ирака посетит Москву для встречи с Путиным

Reuters: премьер Ирака отправится в Москву, где намерен встретиться с Путиным

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Imago/M. Popow/Global Look Press

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани приедет в Москву 10–11 октября, где он намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, 9 октября ас-Судани покинет Ирак. 10 октября он хочет встретиться с российским лидером, а на следующий день провести рабочие встречи.

21 сентября глава иракского министерства иностранных дел Фуад Хусейн заявлял, что премьер-министр Ирака выразил надежду на посещение России до конца года. Он отмечал, что планируется организовать визит в ближайшие месяцы.

До этого Хусейн говорил, что отношения Багдада и Москвы имеют давнюю историю и остаются сильными, несмотря на санкции и изменения в политической среде, спровоцированные конфликтом на Украине. По его словам, российско-иракские отношения всегда находились на хорошем уровне.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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