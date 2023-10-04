Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Великобритании заявили о пропасти, к которой Байден привел страну

Обозреватель The Telegraph Ли Коэн: правление Байдена привело США к катастрофе

close
100%
Julia Nikhinson/Reuters

Президент США Джо Байден привел страну к катастрофе, заявил бывший консультант комитета палаты представителей США по иностранным делам и обозреватель британской газеты The Telegraph Ли Коэн.

«Сложно осознать глубину пропасти, в которую скатились США при Джо Байдене. <...> Мы в состоянии катастрофы», — написал он.

Журналист привел в пример «самоубийственную атаку» Белого дома «на дешевую энергию», кризис на границах, из-за которого наркокартели громят американские города и отравляют детей.

«Самые отчаянные дни» наступили для США, когда к власти пришел Байден, подчеркнул колумнист британского издания. По его мнению, американский лидер настолько жалок, что даже «не может взять на себя ответственность» за собственную собаку.

Речь идет о немецкой овчарке Байдена по кличке Коммандер, которая, по информации CNN, покусала уже одиннадцать агентов Секретной службы.

До этого ведущий Fox News Шон Хэннити назвал Байдена ужасным президентом.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий