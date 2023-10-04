Польша заподозрила ФРГ в тайном соглашении с Украиной об ускоренном вступлении в ЕС

Между Украиной и Германией возможно тайное соглашение об ускоренном вступлении Киева в Европейский союз. Об этом в интервью изданию Financial Times заявил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик.

По его словам, между Украиной и ФРГ может быть «скрытая договоренность» о том, что при смене правительства в Польше «Киев получит возможность ускоренного вступления» в Евросоюз.

Мулярчик также считает, что «тесное сотрудничество» Варшавы и Киева после начала украинского конфликта стало «опасным для немецкого господства» в Европе.

Накануне представитель польского правительства Петр Мюллер заявлял, что разногласия во взглядах между Варшавой и Киевом будут иметь место, поэтому нельзя исключать «более сложных месяцев» в их отношениях.

До этого руководитель Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач говорил, что Киеву не стоит за счет ухудшения отношений с «проверенными партнерами» налаживать связи в Европе, а неуважение интересов Варшавы может повлиять на каждое ее решение.

26 сентября корреспондент польского государственного телеканала TVP в Брюсселе Доминика Косич сообщала, что Германия и Франция при помощи Украины могут совершить переворот в Польше.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.