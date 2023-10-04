Еврокомиссия отказалась комментировать данные о €186 млрд за членство Киева в ЕС

Европейская комиссия (ЕК) не комментирует информацию, согласно которой вступление Украины в региональное содружество обойдется в €186 млрд. Об этом в ходе брифинга с журналистами в Брюсселе заявила представитель организации Арианна Подеста, передает ТАСС.

По ее словам, в настоящее время руководство Европейского союза (ЕС) пересматривает программы сообщества перед возможным расширением. Об этом еще 12 сентября говорила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, подчеркнула Подеста.

Она уточнила, что сейчас перед организацией стоит определенная задача — понять, как соответствующие инициативы должны быть адаптированы в условиях обновленного состава Евросоюза. В частности, это означает ведение дискуссий по поводу будущего бюджета регионального содружества.

«В том числе об объеме и путях финансирования, именно эти слова употребила председатель», — подчеркнула представитель ЕК, отказавшись комментировать недавнюю публикацию газеты The Financial Times о предполагаемых тратах на принятие Украины в состав организации.

4 октября британское издание сообщило, что после присоединения к региональному содружеству Киев получит €186 млрд. Авторы материала сослались на проект бюджета ЕС, рассчитанный на семь лет и учитывающий потенциальное расширение организации.

Согласно публикации, в целом реализация данной инициативы обойдется Брюсселю в €256,8 млрд. При этом речь идет не только о вступлении Украины, но и членстве Молдавии, Грузии и еще шести государств Западных Балкан.

Ранее в Совете безопасности РФ оценили желание ЕС принять Украину в свой состав к 2030 году.