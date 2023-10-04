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БРИКС планирует утвердить кандидатов на статус партнеров к саммиту в Казани

Рябков: БРИКС согласует список стран-кандидатов на статус партнеров к 2024 году

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

БРИКС намерен согласовать список стран — кандидатов на статус партнеров организации к саммиту в Казани, который запланирован на 2024 год. Об этом в ходе пленарного заседания VI Международного форума «Россия и Ибероамерика в турбулентном мире: история и современность» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

Мероприятие состоялось в Санкт-Петербургском государственном университете (СПБГУ). При этом во время своего выступления представитель внешнеполитического ведомства отметил, что сейчас руководство БРИКС работает над исполнением решений, принятых на недавнем саммите в Йоханнесбурге.

В частности, речь идет о присвоении государствам — партнерам клуба нового статуса, максимально близкого к полноценному членству в организации. Как уточнил Рябков, список потенциальных кандидатов должны согласовать к октябрю следующего года.

«Не исключаем попадания в него и ряда латиноамериканских стран», — добавил замглавы МИД России.

Последний саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге (ЮАР) с 22 по 24 августа 2023 года. По итогам форума было решено пригласить в организацию еще шесть государств — Египет, Аргентину, Эфиопию, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Иран.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о значении БРИКС.

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