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В Крыму сообщили об увольнении министра топлива и энергетики

Аксенов: министр топлива и энергетики Крыма Коринь подал в отставку

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Правительство Республики Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что министр топлива и энергетики республики Игорь Коринь ушел в отставку. О кадровых перестановках в ведомстве он написал в личном Telegram-канале.

По словам руководителя местной администрации, министр покинул пост по собственному желанию. При этом Аксенов не стал уточнять другие подробности произошедшего.

«Министр топлива и энергетики Республики Крым Игорь Владимирович Коринь написал заявление об увольнении», — указал глава полуострова.

Согласно имеющейся информации, Коринь возглавил энергетическое ведомство в августе 2021 года. До этого он занимал должность генерального директора ГУП «Крымэнерго».

3 октября Аксенов в своем Telegram-канале раскритиковал руководство Министерства топлива и энергетики Крыма из-за ситуации в Большой Ялте. Речь шла о проблемах с догазификацией данной территории, из-за которых под угрозой срыва оказалось подключение к сетям 435 абонентов.

Как сказал глава республики, никто из представителей ведомства не пытается решить этот вопрос. В результате ситуация в Большой Ялте «вышла из-под контроля», в связи с чем руководитель администрации полуострова пообещал самостоятельно принять меры.

Ранее министр транспорта Чувашии Владимир Осипов подал в отставку.

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