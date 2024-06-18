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Дрон ВСУ атаковал село в Белгородской области

Гладков: БПЛА ВСУ атаковал автомобиль в селе Березовка

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль в селе Березовка. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

Губернатор подчеркнул, что в результате взрыва пострадали двое мирных жителей. У женщины наблюдается контузия, осколочные ранения, у мужчины — сотрясение головного мозга.

Пострадавших доставляют в городскую больницу №2 Белгорода, им окажут всю необходимую медицинскую помощь.

Гладков добавил, что автомобиль полностью сгорел.

До этого Гладков заявил, что окраина города Шебекино попала под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины.

Накануне Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины совершили обстрел села Гора-Подол Грайворонского городского округа. В результате пострадали три человека.

16 июня стало известно, что ВСУ использовали французскую авиабомбу AASM НAMMER при одной из атак на Шебекино. Это управляемая авиационная бомба класса «воздух-земля», оснащенная носовой системой наведения, твердотопливным реактивным двигателем и крыльями.

Ранее Гладков сообщил о формировании списков для выплат после обстрела Шебекино.

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Обстрелы Белгородской области
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