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В регионе ребенок попал в реанимацию, съев много конфет на голодный желудок

В Новосибирской области девочка переела конфет и попала в больницу

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Shutterstock

В Новосибирской области девочку госпитализировали после того, как она съела слишком много конфет. Об этом сообщает Kp.ru.

По словам родственников, ученица начальных классов ела лакомства на голодный желудок, после этого несколько раз была рвота. Взрослые вызвали скорую помощь, и, пока медики были в пути, родные пострадавшей были на связи и выполняли указания специалиста на линии.

Приехавшие на место врачи провели необходимые манипуляции и доставили в больницу, где ее направили в реанимацию. Однако медики спасти ребенка не смогли.

По предварительной версии, причиной произошедшего стало отравление. На данный момент в ситуации разбираются сотрудники управления Следственного комитета по региону. Они проводят проверку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого в Нижнем Новгороде четыре местных жителя попали в больницу с подозрением на ботулизм. По данным источника, все пострадавшие покупали готовую еду. Все они поступили в медучреждение в тяжелом состоянии.

Ранее в Улан-Удэ три человека отравились, выпив антифриз.

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