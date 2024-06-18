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Тысячам видов диких животных угрожают стихийные бедствия, выяснили ученые

PNAS: почти 4 тыс. видов фауны могут исчезнуть из-за ураганов и других бедствий

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Shutterstock

Датские ученые из Копенгагенского университета составили глобальную карту видов животных, находящихся под угрозой вымирания из-за стихийных бедствий. В тревожном списке оказалось 3772 разновидности рептилий, земноводных, птиц и млекопитающих. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

«В нашей работе мы сопоставили возникновение четырех типов стихийных бедствий с видами, которые имеют ограниченное распространение или встречаются в небольшом количестве. Так мы смогли определить, какие виды могут быть более восприимчивы к этим угрозам», — отметили авторы статьи.

По словам исследователей, половина находящихся в опасности видов находится под «высоким риском» исчезновения из-за ураганов и других погодных катаклизмов. Большинство из этих существ обитает в тропиках.

Чтобы помочь видам противостоять стихийным бедствиям, некоторые из них могут быть переселены в более безопасные районы или разводиться в неволе. Одним из примеров является эндемичный попугай, обитающий только на карибском острове Пуэрто-Рико.

«Пуэрто-риканский попугай, когда-то широко распространенный, но теперь находящийся под угрозой исчезновения из-за деятельности человека и ураганов, находится под защитой посредством разведения в неволе и усилий по реинтродукции по всему Пуэрто-Рико. Это один из шагов, который следует сделать, чтобы увеличить популяцию и количество особей в природе», — уточнил соавтор исследования Фернандо Гонсалвес.

Ранее ученые выяснили, что 78% птиц в мире находятся под угрозой исчезновения из-за деятельности человека.

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