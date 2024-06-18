Легенда «Спартака»: в лучшем состоянии Россия могла бы выйти из группы на Евро-2024

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Егор Титов заявил, что в своем лучшем состоянии россияне могли бы выйти из группы на Евро-2024, передает «РБ Спорт».

«Здесь все решает первый матч. Если ты его не проигрываешь, а лучше — даже выигрываешь, то шансы сразу возрастают. А если проиграл, то дальше играешь без права на ошибку», — сказал Титов.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финальном матче в серии пенальти обыграла Англию.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее Турция обыграла Грузию в матче Евро-2024.