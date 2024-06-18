Венгрия представила девиз своего полугодового председательства в Совете ЕС, в нем содержится отсылка к предвыборному лозунгу экс-президента США Дональда Трампа, венгерский девиз будет звучать как «Сделаем Европу снова великой». Об этом пишет газета Politico.

«Венгрия представила девиз «Сделаем Европу снова великой» в качестве основы для своего предстоящего шестимесячного председательства в Совете ЕС», — говорится в сообщении издания.

Газета обращает внимание на сходство девиза с предвыборным лозунгом Трампа в 2016 году – «Сделаем Америку снова великой».

Как отметил венгерский министр по делам ЕС, слова которого приводит Politico, девиз председательства Венгрии в Совете ЕС является «намеком на активное президентство».

До этого сообщалось, что 1 июля Венгрия сменит Бельгию на посту временного председателя Совета ЕС. Полномочия Будапешта в этом качестве продлятся полгода — до конца 2024 года.

Ранее в Венгрии считают, что стратегия Европы и США по Украине провалилась.