Столицу КНДР украсили к приезду Путина

Пхеньян к приезду президента России Владимира Путина украсили плакатами и флагами РФ. Об этом сообщает издание «Известия».

«Площадь Ким Ир Сена оцеплена, здесь уже все готово для завтрашних важных мероприятий. Оцепление выполнено довольно изящным образом. Чтобы было заметно, регулировщик стоит в специальном костюме с мигающими лампочками», — сказано в сообщении.

Вечером 18 июня самолет Ил-96-300 Владимира Путина совершил посадку в аэропорту Сунан близ Пхеньяна. Российского президента встречал лично лидер КНДР Ким Чен Ын.

Это второй дружественный визит российского лидера в северокорейскую столицу — впервые Владимир Путин посетил Пхеньян во время первого президентского срока в 2000 году.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что визит Путина в Северную Корею подчеркивает для НАТО «глобальное значение» безопасности и необходимость партнерства с Азией.

Ранее Путина подвела шариковая ручка в Якутии.