В Молдавии внесли поправки, чтобы не допустить к выборам сторонников Шора

В Молдавии правительственная комиссия по ЧП внесла поправки в избирательный кодекс с целью недопуска к выборам сторонников оппозиционера Илана Шора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

«<…> в целях защиты демократических процессов в ходе избирательной кампании <…> запрещается участие в выборах следующим лицам», — говорится в документе.

В пресс-службе уточнили, что запрет распространяется на политиков, поддерживающих связи с запрещенной партией «Шор»,

3 октября в Молдавии этой партии разрешили участвовать в выборах. Об этом рассказал глава Конституционного суда (КС) Молдавии Николай Рошку. Ранее КС постановил признать партию «Шор» неконституционной и лишил ее членов права участвовать в выборах на протяжении нескольких лет. Позже депутаты подали запрос по отмене запрета.

В начале августа сторонники оппозиционной партии «Шор» пришли

к администрации президента страны Майи Санду с корзиной с сушеным навозом, потребовав отставки президента.

Ранее в Госдуме сравнили Молдавию с Украиной образца первого майдана.