Путин заявил об отсутствии осмысленной миграционной политики в РФ

Осмысленной миграционной политики в РФ пока не существует. Такое заявление в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сделал президент страны Владимир Путин.

Во время мероприятия глава государства подчеркнул, что РФ нуждается в трудовых мигрантах. Однако ей нужны только те люди, которые имеют соответствующую квалификацию и знакомы с языком и традициями страны.

«Осмысленной миграционной политики у нас пока не выстроено. У нас был единый орган когда-то, его потом передали в МВД (министерство внутренних дел. — «Газета.Ru») по соображениям вопросов безопасности», — отметил Путин.

ПМЭФ-2024 проходит в Санкт-Петербурге в период с 5 по 8 июня. В качестве ключевой темы форума в этом году была заявлена «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

4 июня глава Совета по правам человека РФ Валерий Фадеев призвал прекратить «продажу» российского гражданства мигрантам. По его словам, после прибытия на территорию страны многие приезжие сталкиваются с коррупцией.

За последнее время в государстве был заведен целый ряд дел, связанных с покупкой мигрантами фиктивных сертификатов о знании языка. Фактические такие случаи можно приравнять к «покупке» гражданства РФ, что специалист назвал недопустимым.

Ранее в РФ предложили сократить предельный срок пребывания иностранных граждан на территории страны.