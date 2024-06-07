Путин заявил о постепенном выдавливании ВСУ из Донбасса

Вооруженные силы России постепенно выдавливают украинскую армию из Донбасса и с других прилегающих территорий. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что российские войска с начала текущего года освободили 47 населенных пунктов и 880 кв. км.

Накануне глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сказал, что ВС РФ смогут освободить Красноармейск, Краматорск, Славянск, когда подготовят наиболее выгодные позиции.

В феврале Путин заявил, что Россия преследует цель прекратить войну, начатую Украиной в 2014 году. По его словам, специальная военная операция (СВО), которую Российская Федерация начала в 2022 году, является попыткой ее прекратить.

До этого экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что у России нет других вариантов, кроме как победить в ходе спецоперации.

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.