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Путин заявил о постепенном выдавливании ВСУ из Донбасса

Путин: ВС РФ с начала 2024 года освободили 47 населенных пунктов и 880 кв. км

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Иван Секретарев/РИА Новости

Вооруженные силы России постепенно выдавливают украинскую армию из Донбасса и с других прилегающих территорий. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что российские войска с начала текущего года освободили 47 населенных пунктов и 880 кв. км.

Накануне глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сказал, что ВС РФ смогут освободить Красноармейск, Краматорск, Славянск, когда подготовят наиболее выгодные позиции.

В феврале Путин заявил, что Россия преследует цель прекратить войну, начатую Украиной в 2014 году. По его словам, специальная военная операция (СВО), которую Российская Федерация начала в 2022 году, является попыткой ее прекратить.

До этого экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что у России нет других вариантов, кроме как победить в ходе спецоперации.

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.

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Операция на Украине
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