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Путин сравнил мощность ядерного оружия РФ со сброшенными на Японию бомбами США

Путин: ТЯО России в 4 раза мощнее сброшенных на Японию «Малыша» и «Толстяка»

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Валентина Певцова/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что тактическое ядерное оружие (ТЯО), которым располагает российская сторона, в четыре раза мощнее, чем сброшенные на Японию бомбы «Малыш» и «Толстяк». 

Путин утверждает, что у российской стороны ТЯО больше по количеству в разы, чем на европейском континенте, и даже если американцы разместят там свое. 

Президент также заявил, что Европа беззащитна перед ядерными ударами, в отличие от России и Соединенных Штатов, в которых есть система раннего предупреждения о ракетном нападении. При этом Путин рассчитывает, что до обмена ядерными ударами не дойдет.

Днем 7 июня Путин заявил, что РФ не бряцает ядерным оружием. По его словам, Россия никогда не начинала риторику ядерной эскалации.

До этого Путин призвал не доводить Россию до применения ядерного оружия. Он отметил, что «Россия применит все имеющиеся у нее средства, если безопасности страны будут угрожать».

Владимир Путин выступает на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Газета.Ru» ведет трансляцию мероприятия.

Ранее Путин рассказал, в чем Россия обогнала Германию и Японию.

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