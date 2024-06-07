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Путин заявил, что исполнительная власть Украины утратила легитимность

Путин: исполнительные органы власти Украины утратили легитимность

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РИА Новости/AP

Исполнительная власть Украины утратила легитимность. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Действующие власти <…> легитимность утратили», — сказал Путин, уточнив, что это демонстрирует даже предварительный «беглый анализ» законодательства Украины.

Он указал на особую актуальность вопроса легитимности с такой точки зрения: с кем договаривалась Россия по урегулированию конфликта вокруг Украины.

Утром 7 июня экс-аналитик ЦРУ Филип Джиральди заявил, что давление США на Украину с целью снижения возраста мобилизации до 18 лет связано с желанием сделать Владимира Зеленского настолько непопулярным, чтобы заменить его.

6 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Запад уберет Зеленского после выполнения грязной работы.

28 мая президент России Владимир Путин предположил, что Запад желает постепенно сменить власть на Украине, чтобы новое руководство не отвечало за прежние непопулярные решения.

Ранее Пушилин предсказал судьбу Зеленского.

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