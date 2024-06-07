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Бразильский игрок «Зенита» рассказал, чего он опасался при переезде в Россию

Игрок «Зенита» Артур: опасался, что холодно в России всегда

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Футболист петербургского «Зенита» Артур признался, что при переезде в Россию он боялся холодов, передает Metaratings.

«Что знал о России до перехода в «Зенит»? Знал, что Россия очень большая и что она далеко от Бразилии. А еще слышал о холоде. Если честно, немного опасался, что холодно в России всегда», — сказал Артур.

Артур перешел в «Зенит» зимой 2024 года из бразильского «Палмейраса». В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) футболист провел 11 матчей, забив три мяча.

«Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России, а также завоевал Кубок страны. «Краснодар» занял вторую строчку в РПЛ, московское «Динамо» замкнуло тройку. При этом вплоть до последнего тура все три команды претендовали на титул. Итоговое расположение команд определилось благодаря поражению «Динамо» от «Краснодара» и победе «Зенита» над «Ростовом».

Также «Зенит» стал обладателем Кубка России, обыграв в финале калининградскую «Балтику».

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