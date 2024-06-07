Суд отправил под стражу гражданина Франции за сбор сведений о военной деятельности РФ

Замоскворецкий суд Москвы арестовал гражданина Франции Лорана Винатье по обвинению в сборе информации о Вооруженных силах России. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ГСУ СК России по Москве.

«Гражданину Французской Республики, обвиняемому в сборе сведений в области военной деятельности Российской Федерации, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 августа 2024 года», — отмечается в сообщении.

7 июня на судебном заседании Винатье признал вину в сборе информации о российской армии.

До этого французу было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 330.1 Уголовного кодекса страны. По данным Следственного комитета РФ, француз на протяжении нескольких лет отказывался подавать документы для включения в реестр иностранных агентов и целенаправленно собирал информацию в области военной и военно-технической деятельности России.

Ранее Макрон прокомментировал задержание в России француза Винатье.