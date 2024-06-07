Путин оценил дефицит торгового баланса в США

США за год потребляют на $1 трлн больше по сравнению с тем количеством, которое они производят. Об этом в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил президент РФ Владимир Путин.

«У них (США. — «Газета.Ru») уровень дефицита текущего счета торгового баланса — $1 трлн. Это что такое? Вот здесь всем людям, думаю, будет понятно, о чем я говорю», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что это является свидетельством неоколониальной политики Вашингтона. Американское руководство пользуется монопольным положением доллара в мире и выкачивает из других стран нужные им ресурсы, пояснил российский лидер.

При этом Путин обратил внимание, что РФ никогда не брала пример с США и не вела себя как колониалист.

Также во время мероприятия глава государства сообщил, что в настоящее время страны — члены БРИКС прорабатывают вопрос создания собственной платежной системы. Речь идет о финансовом механизме, который не будет подвержен политическому давлению и санкционному вмешательству.

7 июня президент произнес речь на пленарном заседании ПМЭФ, после чего начал отвечать на вопросы присутствующих в зале. Выступление Путина началось в 15:00, его трансляцию вела «Газета.Ru».

Ранее Путин назвал ошибкой использование американского доллара как инструмента санкций.