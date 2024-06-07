Citroen откажется от выпуска флагманской модели C5 X

Французская компания Citroen откажется от выпуска кросс-купе C5 X из-за нерентабельности. Об этом сообщает carscoops.com со ссылкой на главу компании Тьерри Коскаса.

По его словам, Citroen не будет больше выпускать автомобили среднего сегмента и сосредоточится на производстве малолитражных и компактных моделей. Не исключено, что в будущем французская фирма ограничит модельный ряд до пяти-шести автомобилей.

Говоря о будущем, генеральный директор Citroen подчеркнул, что бренд сделает ставку на «доступные, простые и удобные» автомобили.

Citroen C5 X дебютировал в 2021 году. Автомобиль получил необычный дизайн, который сочетает в себе черты седана, лифтбека и кроссовера.

До этого в России запустили официальные продажи автомобилей Citroen отечественной сборки. Речь идет о кроссовере Citroen С5 Aircross.

Эту модель с конца марта стали выпускать на заводе «ПСМА Рус» в Калужской области. Теперь она есть в наличии в дилерских центрах, также автомобиль можно заказать напрямую с завода в формате онлайн. Приобрести машину предлагают за 4,3 млн рублей.

Ранее в России начались продажи кроссовера Exeed RX с японской АКП.