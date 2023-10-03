ЕС готовится начать переговоры с Украиной по вступлению в блок

Евросоюз готовится начать переговоры с Украиной по вступлению в блок, сообщает газета Politico.

По данным издания, ЕС планирует объявить об этом к декабрю.

Президент Чехии Петр Павел, выступая в бельгийском городе Брюгге, заявил, что ЕС должен расширяться ради собственной безопасности, а Украину и страны Западных Балкан нельзя оставлять на произвол геополитических манипуляций.

Ранее глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что переговоры о присоединении Украины к Европейскому союзу (ЕС) должны начаться осенью или в начале следующего года.

По словам Липавского, заседание совета МИД стран Евросоюза в Киеве имело практическое значение, а не просто символическое. Он подчеркнул, что на нем обсуждались конкретные решения. Министр отметил, что было ясно сказано, что членство Украины в Евросоюзе будет гарантировать безопасность, так как Евросоюз является мирным проектом.

Липавский подчеркнул, что Украина должна измениться и привести свое законодательство в соответствие с законодательством Евросоюза.

Ранее политолог оценил возможность прекращения дипломатических отношений России с ЕС.