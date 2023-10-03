Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ЕС готовится начать переговоры с Украиной по вступлению в блок

Politico: ЕС готовится начать переговоры с Украиной по вступлению в блок

close
100%
Global Look Press

Евросоюз готовится начать переговоры с Украиной по вступлению в блок, сообщает газета Politico.

По данным издания, ЕС планирует объявить об этом к декабрю.

Президент Чехии Петр Павел, выступая в бельгийском городе Брюгге, заявил, что ЕС должен расширяться ради собственной безопасности, а Украину и страны Западных Балкан нельзя оставлять на произвол геополитических манипуляций.

Ранее глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что переговоры о присоединении Украины к Европейскому союзу (ЕС) должны начаться осенью или в начале следующего года.

По словам Липавского, заседание совета МИД стран Евросоюза в Киеве имело практическое значение, а не просто символическое. Он подчеркнул, что на нем обсуждались конкретные решения. Министр отметил, что было ясно сказано, что членство Украины в Евросоюзе будет гарантировать безопасность, так как Евросоюз является мирным проектом.

Липавский подчеркнул, что Украина должна измениться и привести свое законодательство в соответствие с законодательством Евросоюза.

Ранее политолог оценил возможность прекращения дипломатических отношений России с ЕС.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий