В Чехии рассказали, какой уровень отношений с Россией хочет иметь республика

Чехия хочет иметь с Россией уровень дипломатических отношений, который бы соответствовал интересам Праги, и обсуждает вопрос о направлении посла в Москву. Об этом информационному агентству CTK заявил чешский премьер-министр Петр Фиала.

«Чехия хочет иметь в России дипломатическое представительство [на уровне], которое наилучшим образом соответствовало бы ее [республики] интересам, то есть на таком [уровне], как наши союзники [по Евросоюзу и НАТО]. С ними мы координируем наши действия», — сказал он.

29 сентября министр иностранных дел Чехии Ян Липавский выступил за возвращение посла республики в Россию, где его обязанности исполняет советник-посланник. При этом он также отметил, что против понижения дипотношений между Москвой и Прагой.

До этого президент Чехии Петр Павел заявлял, что на сегодняшний день не может представить возвращение посла страны в Россию, что ранее предлагало правительство. Он подчеркивал, что не обсуждал этот вопрос с премьер-министром и министром иностранных дел страны.

Также в сентябре издание Seznam Zprávy со ссылкой на новую оборонную стратегию страны сообщало, что правительство Чехии официально признало Россию самой серьезной угрозой для безопасности республики в долгосрочной перспективе.

Ранее в Госдуме назвали русофобской истерией заявление Чехии об угрозах со стороны РФ.